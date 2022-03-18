Появились кадры работы ударной группы Ка-52 при высадке десанта РФ на украинский аэродром

Авиационные экипажи своевременно выявили замаскированные средства противовоздушной обороны, а также позиции ПЗРК, скрытые за гражданскими машинами.

Кадры уничтожения вертолётами огневых позиций ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолётов Ка-52 в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из военных аэродромов Украины.

"Группа ударных вертолётов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. Боевое применение велось ракетным и стрелковым вооружением вертолётов с различных видов манёвра, что позволило безопасно осуществить высадку тактического десанта на аэродроме", — говорится в сообщении.

Авиационные экипажи своевременно выявили замаскированные средства противовоздушной обороны, а также позиции ПЗРК, скрытые за гражданскими машинами. Лётчики ВКС России точно применили имеющиеся авиационные средства поражения, полностью уничтожив ПВО аэродрома. Командир ведущего вертолёта Ка-52, попавший под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, прикрыл своей машиной группу вертолётов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.

В результате вертолёт ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками. Он получил повреждения, совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ, до прибытия второй ударной группы вертолётов. Экипаж повреждённого вертолёта не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой группы вертолётов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.