Генпрокуратура начала проверки в связи с повышением цен на продукты и бытовую химию

Генеральная прокуратура России организовала проверки в связи с необоснованным повышением цен на ряд товаров, в том числе на куриные яйца и предметы бытовой химии. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены", — говорится в заявлении Генпрокуратуры.