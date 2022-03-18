Генпрокуратура начала проверки в связи с повышением цен на продукты и бытовую химию
Факт необоснованного увеличения стоимости товаров был зафиксирован в том числе на Ozon и других крупнейших интернет-платформах.
Генеральная прокуратура России организовала проверки в связи с необоснованным повышением цен на ряд товаров, в том числе на куриные яйца и предметы бытовой химии. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены", — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Уточняется, что факт завышения цен на продукцию был зафиксирован в том числе на Ozon и других крупнейших интернет-платформах. Прокурорам регионов поручено проверить законность действий юридических лиц, которые производят данные товары на территории российских субъектов или поставляют их.
Ранее Лайф писал о том, что на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается. По его словам, запасов достаточно.
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