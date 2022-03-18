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18 марта, 12:41

Дворцовый мост Петербурга подсветят в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Северной столицы рассказал, что город готов к празднованию "Крымской весны".

Вечером 18 марта Дворцовый мост в Санкт-Петербурге подсветят цветами российского флага в честь даты воссоединения Крыма с Россией, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Восемь лет назад Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Световое оформление Дворцового моста, российские флаги на улицах города — это наша "Крымская весна", — сказал губернатор города Александр Беглов.

Праздничную подсветку жители и гости Северной столицы увидят с 19:15. Её отключат только утром 19 марта.

Напомним, сегодня, 18 марта, несколько тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.

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ТАСС / Роман Пименов

Татьяна Миссуми

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