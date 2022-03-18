Олешко посоветовал глубже изучать историю звёздам, которые не поддерживают "Операцию Z"

Кроме того, артист обратился к российским спортсменам и всем тем, кто подвергается нападкам и незаслуженному унижению.

Александр Олешко дал журналистам комментарий во время концерта в "Лужниках". Видео © LIFE

Российский актёр театра и кино Александр Олешко посоветовал тем звёздам, которые не поддерживают "Операцию Z", глубже изучать историю. Об этом он сказал журналистам в "Лужниках", где в эти минуты проходит масштабный концерт в честь восьмой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Артист также отметил, что на мероприятии собралось большое количество людей, среди которых много молодёжи. По его словам, они должны знать, что живут в прекрасной многонациональной стране, которую нужно любить, и ни в коем случае не следует этого стесняться.

Он также рассказал, что значит Крым для него самого. Актёр поделился тёплыми воспоминаниями из детства, когда отдыхал там вместе с семьёй. Олешко отметил, что ездит туда до сих пор и питает к полуострову самые светлые чувства.

Кроме того, артист обратился к российским спортсменам и всем тем, кто подвергается нападкам и незаслуженному унижению.

"Нужно держать удар. И, вы знаете, есть в спорте и бойцовском искусстве такое откатное движение. Прежде чем сделать удар, нужно сделать откатное движение. Будем считать, что сейчас вот такое откатное движение", — отметил Олешко, добавив, что все победы, которые пытаются незаслуженно "замазать", всё равно будут нашими.