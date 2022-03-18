Политолог Марков объяснил побег администраций освобождённых ЛНР населённых пунктов
По мнению эксперта, всё население ненавидело местное управление и это было у них взаимно — ведь "этих бандеровцев" прислали из Львова, Тернополя, Киева.
Политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков уверен в том, что побег сотрудников администраций освобождённых населённых пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) объясняется тем, что они являются бандеровцами.
По мнению политолога, вся администрация в ЛНР антироссийская и на 80% неместная. Он подчеркнул, что "этих бандеровцев" взяли из Львова, Тернополя, Киева и назначали в качестве администраций. В их числе оказались мэры, их заместители и руководители департаментов. Политолог уверен, что задачей этих людей было сделать какую-то власть, но также и "прессовать население".
"Все сплошь были бандеровцами. Это не местная администрация, а оккупационная администрация. Население ненавидело их, они ненавидели население", — заявил Сергей Марков в беседе с телеканалом "360".
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.
ТАСС / Сергей Мальгавко