Участники и организаторы акции также хотели поддержать российских военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине в ходе "Операции Z".

В Красногорске развернули георгиевскую ленту длиной 423 метра в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Видео © Предоставлено LIFE

В подмосковном Красногорске отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, развернув на мосту гигантскую георгиевскую ленту длиной 423 метра. Акция #СвоихНеБросаем состоялась на набережной Москвы-реки и пешеходном мосту.

В мероприятии приняли участие более 300 представителей движения "Волонтёры Подмосковья", "Молодой гвардии Единой России", российских студенческих отрядов, Российского союза молодёжи, а также обычные жители области. Участники и организаторы акции таким способом решили не только отметить годовщину, но и поддержать российских военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине в ходе "Операции Z".

Мероприятию предшествовал концерт, в котором приняли участие местные творческие коллективы, барабанщики и несколько известных артистов, среди которых был Александр Иванов. Певец назвал "Операцию Z" правильным делом, а также отметил, что скоро она позволит освободить народ от националистов.

Как рассказал инициатор акции Михаил Иванов, идея возникла три года назад при праздновании 9 Мая. Тогда суть заключалась в том, чтобы не забывать связь поколений в истории. Сейчас же она обретает иной смысл: воссоединение не только России с Крымом, но и объединение всех жителей страны перед той информационной войной, которая сейчас направлена против РФ.