В окнах "Невской ратуши" в Петербурге зажглась буква Z

Административно-деловой квартал не одинок в своём патриотичном флешмобе. В городе сегодня проходит множество патриотических мероприятий.

В Петербурге в окнах "Невской ратуши" зажглась буква Z в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса от Вооружённых сил Украины — "Операции Z". Кадры с места опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

Административно-деловой квартал не одинок в своём патриотичном флешмобе. В городе сегодня проходит множество патриотических мероприятий. Они посвящены не только "Операции Z", но и годовщине воссоединения Крыма с Россией. Так, жители Северной столицы могут посетить большой праздничный концерт в спортивном комплексе "Юбилейный".