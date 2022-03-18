В окнах "Невской ратуши" в Петербурге зажглась буква Z
В окнах "Невской ратуши" зажглась буква Z. Скриншот из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Административно-деловой квартал не одинок в своём патриотичном флешмобе. В городе сегодня проходит множество патриотических мероприятий.
В Петербурге в окнах "Невской ратуши" зажглась буква Z в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса от Вооружённых сил Украины — "Операции Z". Кадры с места опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".
Административно-деловой квартал не одинок в своём патриотичном флешмобе. В городе сегодня проходит множество патриотических мероприятий. Они посвящены не только "Операции Z", но и годовщине воссоединения Крыма с Россией. Так, жители Северной столицы могут посетить большой праздничный концерт в спортивном комплексе "Юбилейный".
Ранее в ЯНАО прошёл автопробег в поддержку "Операции Z" и ко Дню воссоединения Крыма с РФ. В акции приняли участие более сотни жителей города Муравленко. Колонна из 37 машин выстроилась в форме буквы Z и проехалась по улицам Дружбы Народов, 70 лет Октября и Ленина.