"Грозы сии пойдут во славу России": Путин напомнил слова адмирала Ушакова, говоря об "Операции Z"

В ходе выступления в "Лужниках" президент поблагодарил всех за участие в концерте-митинге и покинул сцену под звуки толпы, скандирующей слово "Россия!".

Путин процитировал слова адмирала Фёдора Ушакова во время выступления на концерте в "Лужниках". Видео © LIFE

В ходе выступления на концерте в "Лужниках" президент России Владимир Путин рассказал о том, что начало специальной военной операции на Украине случайно совпало с днём рождения выдающегося российского военачальника Фёдора Ушакова, "который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения".

"Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так сегодня, и так будет всегда", — заявил президент страны.

На прощание он выразил благодарность всем участникам концерта-митинга, посвящённого годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. Путин покинул сцену под аплодисменты и крики толпы, скандирующей слово "Россия!".