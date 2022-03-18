Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов

То, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение, считает он.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на митинге-концерте в "Лужниках", что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили "жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов".

"Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение", — обратил внимание Путин.