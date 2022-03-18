Путин: Крымчане поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов
То, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение, считает он.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на митинге-концерте в "Лужниках", что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили "жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов".
"Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение", — обратил внимание Путин.
Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после провёденного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 17 марта 2014 года президент страны Владимир Путин подписал указ о признании Крыма в качестве независимого государства. Согласно документу, Республика Крым признаётся суверенным государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию.
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