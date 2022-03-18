Путин заявил, что Россия должна была вытащить Крым из унизительного состояния

Крым нужно было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, будучи в составе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом воссоединению полуострова с Россией.

"Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, унизительного состояния, в которые он был погружён, когда находился в составе другого государства и которое финансировало эти территории по остаточному принципу", — сказал глава государства.