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18 марта, 13:40

Путин заявил, что Россия должна была вытащить Крым из унизительного состояния

Он отметил, что за прошедшие восемь лет страна сделала очень много для того, чтобы поднять Севастополь и улучшить положение дел на полуострове.

Крым нужно было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, будучи в составе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом воссоединению полуострова с Россией.

"Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, унизительного состояния, в которые он был погружён, когда находился в составе другого государства и которое финансировало эти территории по остаточному принципу", — сказал глава государства.

Он отметил, что за прошедшие восемь лет Россия сделала очень много для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Путин подчеркнул, что власти страны знают, как нужно делать и за счёт чего, поэтому все намеченные планы обязательно будут реализованы.

Жители Владивостока рассказали, как они относятся к воссоединению Крыма с Россией

Жители Владивостока рассказали, как они относятся к воссоединению Крыма с Россией

Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведённого 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 17 марта 2014 года президент страны Владимир Путин подписал указ о признании Крыма в качестве независимого государства. Согласно документу, Республика Крым признаётся суверенным государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию.

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LIFE

Александра Васильева

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