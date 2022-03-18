Путин процитировал Священное Писание, говоря о цели спецоперации на Украине
Выступая в "Лужниках", президент России также отметил героизм наших военных, принимающих участие в "Операции Z".
Владимир Путин — о целях спецоперации России в Донбассе и на Украине. Видео © LIFE
Избавление людей от страданий и геноцида — это главная цель российской спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав нашей страны.
"Именно избавить людей от страданий и геноцида является основной, главной причиной и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, именно в этом цель. И мне приходят слова из Священного Писания: "Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих", — отметил глава государства.
Владимир Путин также отметил героизм российских военных, принимающих участие в "Операции Z". Эти слова президента люди на трибунах прервали скандированием "Россия, Россия".
Напомним, сегодня, 18 марта, более 200 тысяч человек собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. В концертной программе принимают участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.
РИА Новости / Сергей Гунеев