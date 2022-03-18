Путин процитировал Священное Писание, говоря о цели спецоперации на Украине

Выступая в "Лужниках", президент России также отметил героизм наших военных, принимающих участие в "Операции Z".

Владимир Путин — о целях спецоперации России в Донбассе и на Украине. Видео © LIFE

Избавление людей от страданий и геноцида — это главная цель российской спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав нашей страны.

"Именно избавить людей от страданий и геноцида является основной, главной причиной и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, именно в этом цель. И мне приходят слова из Священного Писания: "Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих", — отметил глава государства.

Владимир Путин также отметил героизм российских военных, принимающих участие в "Операции Z". Эти слова президента люди на трибунах прервали скандированием "Россия, Россия".