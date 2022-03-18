Он призвал жителей страны выразить поддержку Вооружённым силам РФ, тем ребятам, которые прямо сейчас стоят на передовой и освобождают Донбасс.

Отец Героя России Владимир Жога обратился к россиянам. Видео © LIFE

Отец героя России, погибшего во время "Операции Z" командира разведбатальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), обратился к россиянам на концерте в "Лужниках".

"Восемь лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, детские сады, квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся", — сказал Артём Жога.