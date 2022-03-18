"Мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся": Отец погибшего комбата "Спарты" Жоги обратился к россиянам на концерте в "Лужниках"
Он призвал жителей страны выразить поддержку Вооружённым силам РФ, тем ребятам, которые прямо сейчас стоят на передовой и освобождают Донбасс.
Отец Героя России Владимир Жога обратился к россиянам. Видео © LIFE
Отец героя России, погибшего во время "Операции Z" командира разведбатальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), обратился к россиянам на концерте в "Лужниках".
"Восемь лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, детские сады, квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся", — сказал Артём Жога.
Он заявил, что сейчас у жителей Донбасса есть только одна мечта — закончить начатое дело и освободить свою землю от украинских националистов. Отец героя страны призвал россиян выразить поддержку Вооружённым силам РФ, тем ребятам, которые стоят на передовой, а также президенту страны Владимиру Путину.
Напомним, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно. Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил его "Золотой Звездой" Героя ДНР.
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