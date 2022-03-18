На концерте в "Лужниках" российским олимпийцам включили гимн, которого их лишили на Олимпиаде. Видео © LIFE

В Москве на митинге-концерте, посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России, включили гимн Российской Федерации. Вместе с сотнями тысяч россиян и телезрителей его услышали и наши олимпийцы, которые были лишены гимна на Играх в Пекине.

Во время торжества атлеты поднялись на сцену. Чемпионка России по художественной гимнастике Дина Аверина напомнила, что спортивные достижения — это не личная победа, за этим стоит много людей, в том числе тренеры, медики и организаторы соревнований.

"Прошу вас не забывать об этом. Я на себе ощутила, что такое несправедливость. Но когда я ощутила поддержку страны, негатив сразу ушёл. Потому что мы вместе!" — сказала спортсменка.