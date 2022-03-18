На концерте в "Лужниках" российским олимпийцам включили гимн, которого их лишили на Олимпиаде
Чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина напомнила, что спортивные достижения — это не личная победа, за этим стоит много людей и поддержка всей страны.
На концерте в "Лужниках" российским олимпийцам включили гимн, которого их лишили на Олимпиаде. Видео © LIFE
В Москве на митинге-концерте, посвящённом восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России, включили гимн Российской Федерации. Вместе с сотнями тысяч россиян и телезрителей его услышали и наши олимпийцы, которые были лишены гимна на Играх в Пекине.
Во время торжества атлеты поднялись на сцену. Чемпионка России по художественной гимнастике Дина Аверина напомнила, что спортивные достижения — это не личная победа, за этим стоит много людей, в том числе тренеры, медики и организаторы соревнований.
"Прошу вас не забывать об этом. Я на себе ощутила, что такое несправедливость. Но когда я ощутила поддержку страны, негатив сразу ушёл. Потому что мы вместе!" — сказала спортсменка.
Напомним, сегодня, 18 марта, несколько тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.
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