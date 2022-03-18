Капитан баскетбольного "Зенита" Понитка покинул клуб

Петербургский "Зенит" расторг контракт с польским форвардом Матеушем Пониткой. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Соглашение с 28-летним спортсменом было прервано по взаимному согласию сторон.

"Благодарим Матеуша за всё, что нам удалось сделать вместе, и желаем удачи в будущем!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.