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18 марта, 13:12

Капитан баскетбольного "Зенита" Понитка покинул клуб

Польский спортсмен провёл в городе на Неве почти три сезона.

Петербургский "Зенит" расторг контракт с польским форвардом Матеушем Пониткой. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Соглашение с 28-летним спортсменом было прервано по взаимному согласию сторон.

"Благодарим Матеуша за всё, что нам удалось сделать вместе, и желаем удачи в будущем!" говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Понитка присоединился к "Зениту" летом 2019 года. В сезоне 2020/2021 он стал капитаном команды. За неполных три сезона поляк провёл за петербургский клуб 71 матч в Евролиге, набирая в среднем по 7,5 очка.

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БК "Зенит"

Роман Фейгин

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