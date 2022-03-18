Капитан баскетбольного "Зенита" Понитка покинул клуб
Польский спортсмен провёл в городе на Неве почти три сезона.
Петербургский "Зенит" расторг контракт с польским форвардом Матеушем Пониткой. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 28-летним спортсменом было прервано по взаимному согласию сторон.
"Благодарим Матеуша за всё, что нам удалось сделать вместе, и желаем удачи в будущем!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Понитка присоединился к "Зениту" летом 2019 года. В сезоне 2020/2021 он стал капитаном команды. За неполных три сезона поляк провёл за петербургский клуб 71 матч в Евролиге, набирая в среднем по 7,5 очка.
БК "Зенит"