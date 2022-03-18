Захарова анонсировала ответ России на все безосновательные высылки своих дипломатов
Ранее власти Латвии, Литвы, Эстонии и Болгарии объявили персонами нон грата ряд сотрудников посольств РФ. Им дали 72 часа на отъезд на родину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на все безосновательные высылки российских дипломатов.
"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ, — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке десяти российских дипломатов. Объявленным персонами нон грата представителям РФ дали 72 часа на отъезд из этих стран. Также подобное решение приняли власти Болгарии. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ