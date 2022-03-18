Захарова анонсировала ответ России на все безосновательные высылки своих дипломатов

"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ, — написала Захарова в своём телеграм-канале .

Ранее Лайф писал, что Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке десяти российских дипломатов. Объявленным персонами нон грата представителям РФ дали 72 часа на отъезд из этих стран. Также подобное решение приняли власти Болгарии. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.