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Опубликовано 18 марта 2022, 13:06

Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным "хоть завтра"

По его утверждению, позиции по всем вопросам лидер Незалежной уже сформулировал.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время — "хоть завтра, хоть послезавтра". Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция чёткая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", сказал он в интервью "Украинской правде".

По словам Кулебы, ряд стран уже конкурирует за то, чтобы стать местом переговоров двух президентов. "Соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жёсткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", хвастается глава украинского МИД.

Напомним, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее подтверждала, что Зеленский готов встретиться с Путиным.

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Getty Images / Alona Nikolayevych / Ukrinform / Future Publishing

Татьяна Миссуми
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