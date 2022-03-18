Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным "хоть завтра"

По его утверждению, позиции по всем вопросам лидер Незалежной уже сформулировал.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в любое время — "хоть завтра, хоть послезавтра". Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция чёткая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", — сказал он в интервью "Украинской правде".