Онищенко: Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики
По мнению академика, для украинского лидера "непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство".
Фото © Telegram-канал / Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский давно употребляет наркотики, считает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Такое заявление он сделал в ходе брифинга на тему "Маски сброшены: CoViD-19 остался?".
"Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство", — сказал Онищенко журналистам.
Также он прокомментировал предложение европейских политиков о выдвижении украинского президента на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Онищенко заявил, что Нобелевский комитет полностью себя дискредитировал, особенно в номинации премии "За мир".
Ранее нарколог-психотерапевт Василий Шуров предполагал, что во время общения с иностранными СМИ украинский лидер Владимир Зеленский мог быть пьян. Эксперт обратил внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса и употребляет "сленг обиженного мальчика". А экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии.