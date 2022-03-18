Онищенко: Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики

"Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство", — сказал Онищенко журналистам.