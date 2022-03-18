Экономист Хандруев объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Хандруев рассказал в беседе с Лайфом, почему Центральный банк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. По его оценке, на данный момент нет оснований ни повышать, ни понижать показатель.

"Это было ожидаемо. Потому что в настоящее время, хотя и темп инфляции немножко увеличился, здесь ставкой как таковой не поможешь. Кроме того, повышение ставки ещё больше бы затрудняло кредитование экономики. Сейчас мы видим, что та ставка ключевая, которую Банк России установил, позволяет стабилизовать курс рубля. Сейчас трогать ключевую ставку — это было бы нерационально, и решение Банка России абсолютно профессиональное и оправданное", — пояснил экономист.

По мнению Александра Хандруева, на сегодняшний день пока нет аргументов как в пользу повышения, так и в пользу понижения ставки. Специалист подчеркнул, что рынок адаптируется к этим показателям. Собеседник Лайфа пояснил, что, к примеру, население несёт деньги в банк, заметно растут вклады граждан, поскольку ставка высокая. Если ставку понизить, то это отразится и на проценте ставки по вкладу, а если повысить — то это будет больше убытков для банков.

"Ведь не из воздуха деньги берутся, значит у банков уменьшается процентная маржа. Если вы ставку понизите, вряд ли это приведёт, допустим, к заметному росту кредитования, а если повысите — то это увеличит нагрузку заёмщиков. Поэтому сейчас, я считаю, единственно правильное решение — это сохранить ставку, что и сделал Банк России", — заключил эксперт.