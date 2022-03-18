Центробанк определил ключевую ставку: На сколько укрепится курс рубля, что будет с кредитами и вкладами Сегодня состоялось первое заседание Центробанка по ключевой ставке после введения многочисленных санкций. К чему приведёт решение регулятора, как скажется на курсе рубля, вкладах и кредитах? 18 марта, 12:11 Обложка © Shutterstock

В пятницу, 18 марта, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На такой отметке она находится с 28 февраля. Тогда резкое повышение ключевой ставки поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

В Центробанке отметили, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. В этот момент возможно временное, но неизбежное повышение инфляции. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы создать условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращению годовой инфляции к 4% в 2024 году.

— ЦБ удерживает ставку на высоком уровне, чтобы ограничить рост инфляции и ослабление нацвалюты. Ставки по коротким депозитам останутся в диапазоне 18–20% годовых. Ставки по длинным вкладам, скорее всего, будут на уровне 12–15%. Это связано с ожиданиями того, что ЦБ снизит ключевую ставку в среднесрочной перспективе. Ставки по кредитам для населения и бизнеса будут постепенно увеличиваться, — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В принципе решение регулятора было ожидаемым, поскольку острой необходимости привязываться именно к плановому заседанию не было. ЦБ может корректировать стоимость фондирования в любой момент, отвечая на вызовы. Такую оценку решению Банка России дал эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он пояснил, что экстренный подъём ставки 28 февраля до 20% был нужен для купирования девальвационных рисков. Брать кредиты становится невыгодно, а вот вкладывать сбережения в банки, наоборот, оказалось целесообразно. Мотивирующий процент по вкладам позволил остановить отток капитала из финансовых организаций.

— По прошествии двух недель видим: эффект есть. Банки отчитываются о рекордных притоках под такую привлекательную ставку. Разумеется, меры стабилизации носят временный характер, но прогнозировать, когда ставки опустятся, сейчас не имеет большого смысла. Скорее всего, это займёт несколько большее время, чем скачок и последующее ослабление монетарного ужесточения в прошлый кризис 2014–2015 годов, — добавил Михаил Зельцер.

По его словам, на сегодняшнее решение не будет реакции на рынке акций и облигаций — он закрыт. А когда первым, возможно, откроется долговой рынок, то ставки по долгосрочным бумагам должны отразить возросшую ставку ЦБ в 20%. Причём аналогичным или даже большим подъёмом доходностей ОФЗ и падением цен бумаг.

— Работающим остаётся валютный сектор. Шаги по ограничению движения иностранного капитала, норматив продажи экспортной выручки, высокая ставка — всё это идёт на пользу рублю. Также на стороне нацвалюты находится и прекращение турпотока в страны западной коалиции и их партнёров по санкциям. Сказывается и фактор удорожания импорта, — добавил Михаил Зельцер.

По его прогнозам, уже в ближайшее время курс вернётся на уровень 100 рублей за доллар и 110 за евро. На среднесрочном горизонте абсолютно не исключается дальнейшее укрепление рубля до 90 за доллар и 100 за евро.

Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал тоже считает, что рубль начинает тенденцию к росту и в ближайшей перспективе отыграет своё падение. Этому будут способствовать и нынешнее решение по ключевой ставке. Более кардинальных решений пока не требуется.

— Сохранение величины ключевой процентной ставки в размере 20% связано с двумя факторами. Наблюдается снижение денежной массы в обороте. Упал ажиотажный спрос на рубли. В три раза увеличился объём размещённых депозитов физических лиц в банках. Повысилась ликвидность кредитных организаций. Наметилась стабилизация курса рубля. Сейчас он уже торгуется на уровне 103 рублей за доллар, — рассказал доцент, финансовый аналитик ВШУФ Валерий Корнейчук.

Вместе с тем, по его словам, темпы роста инфляции пока остаются высокими. Недельная инфляция в марте вторую неделю подряд выше 2%, годовая — 12,5%.

При этом геополитическая ситуация ещё неустойчива. Последующее увеличение ключевой ставки возможно только в случае дальнейшего ужесточения санкций на российскую экономику.

— Ориентировочные диапазоны процентных ставок по депозитам до трёх месяцев в коммерческих банках составят до 22% годовых. Процентные ставки по депозитам, размещаемым на срок до одного года, будут ограничены величиной в 10–20% годовых, поскольку сейчас трудно спрогнозировать, как долго продержится такая высокая ключевая ставка, — отметил Валерий Корнейчук.

По его оценкам, процентные ставки по кредитам для физических лиц будут зависеть от вида кредита и его длительности. По потребительским кредитам величина процентной ставки может составлять от 17 до 54% годовых. На образовательные кредиты и для жителей села процентная ставка осталась прежней — от 3% годовых.

Фото © Shutterstock Как вы думаете, как изменится ключевая ставка на следующем заседании ЦБ? Останется прежней Будет снижаться Будет повышаться

Авторы Нина Важдаева