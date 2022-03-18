НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Операция в Донбассе
Происшествия
Россия - НАТО
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

В Херсоне база украинских националистов маскировалась под представительство Красного Креста

Опубликовано видео обстрела города Изюма украинскими военными

Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь

Россиянка из Неаполя пожаловалась на угрозы убийством от соседей-украинцев

В Донецке хоронят погибшего при ударе украинской "Точкой-У" многодетного отца

Петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей

Член "Азова" рассказал Лайфу, как националисты сбегали из Херсона перед входом военных РФ

Неизвестные шантажировали жену российского военнопленного, требуя выкуп

Карьерный шанс: В каких областях сейчас стало больше вакансий, где и на сколько повысили зарплаты

На рынке труда наметилось несколько новых трендов. В ряде сфер работодатели стали заметно повышать зарплату и предлагать неожиданные бонусы. Кому будут платить больше и на сколько?

17 марта, 21:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Куда пойти работать

По данным сервиса "Авито.Работа", к середине марта 2022 года по всей стране количество предложений со стороны работодателей увеличилось в некоторых сферах. Среди них транспорт и логистика, финансы, медицина, продажи.

Последние несколько лет в России развивался рынок соискателя — демографический кризис 90-х повлиял на все сферы найма. Сейчас же формируется рынок работодателя. В ближайшее время стабилизируется соотношение спроса и предложения, — рассказал управляющий директор сервиса "Авито.Работа" Артём Кумпель.

Для более корректного изучения ситуации стоит учитывать динамику вакансий и резюме с первой недели 2022 года, так как произошёл жесточайший дисбаланс на рынке труда. Вплоть до конца февраля наблюдался рост количества вакансий. Затем динамика замедлилась. При этом темпы прироста резюме по-прежнему достаточно ровные. Об этом рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Наблюдения наших клиентов подтверждают, что резюме создаются, но сами соискатели делают это скорее про запас, чтобы промониторить рынок труда. Первые изменения уже видны, но по сравнению с предыдущими кризисами (1998, 2008, 2014 и 2020 годы) мы не видим лавинообразного роста резюме, — пояснила Наталья Данина.

По её словам, в 2021 году напряжённость на рынке труда была не в пользу работодателя. Конкуренция среди соискателей снижалась на протяжении всего прошлого года и ко второй его половине зафиксировалась в среднем на уровне 3,8 активных резюме на одну вакансию. Причём ситуация по регионам и профессиональным группам была разная.

Сейчас постепенно эта картина меняется. В среднем hh.индекс составляет уже около 4,8 резюме на предложение. Важно, что это связано не с увеличением количества резюме, а с уменьшением количества вакансий.

Наталья Данина назвала топ-10 сфер, в которых больше всего изменилось соотношение hh.индекса за последние три недели. Ситуация разнится в зависимости от региона: в наибольшей степени конкуренция для соискателя выросла в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Кавказском ФО.

Ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от сектора бизнеса. Например, дефицит кадров в IT-сфере был и раньше. Он составлял от одного миллиона до полутора миллионов человек. Притом что сейчас в этом бизнесе работает примерно 1,1 миллиона человек, — пояснила Наталья Данина.

Появились новые льготы на погашение ипотеки: Как и на сколько можно снизить выплаты

Появились новые льготы на погашение ипотеки: Как и на сколько можно снизить выплаты

Кому повысят зарплату

Зарплаты для разработчиков ПО, приложений, интерфейсов, дизайнеров начинают расти. По разным оценкам, порой работодатели готовы платить нужным специалистам на 10–30% больше, чем раньше. В некоторых случаях рост окладов заменяют различными бонусами. Среди таких мер поощрения свободный график работы, различные корпоративные программы и дополнительные дни отдыха.

Кроме того, сейчас не хватает профессионалов в области строительства. Причём этот тренд так и остался с пандемии. Мастерам-плиточникам, сантехникам, электрикам платят очень серьёзные деньги, а иногда помогают с переездом из регионов, если это действительно стоящий профи. Крайне интересны также специалисты по внутренней отделке, столяры, плотники, слесари. Спрос на ремонт и изготовление мебели сейчас очень сильно вырос. Есть большой спрос на работников банковской сферы, специалистов в страховании, но, как представляется, это всё-таки больше сезонная история. Она связана с активизацией спроса населения на различные продукты, которые до этого времени были неактуальны, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, очень хорошие перспективы в поиске работы у специалистов по кибербезопасности и разработке антивирусных программ. Они востребованы как в частном секторе, так и на госслужбе.

Сейчас растёт запрос на специалистов в финансовой сфере. В том числе и на линейный персонал. В краткосрочной перспективе на фоне резкого спроса на банковские карты UnionPay и "Мир", а также с ростом популярности депозитов банкам будут нужны не только высококвалифицированные специалисты, но им также предстоит наладить работу курьерской доставки и call-центров. Таким образом, требуется существенно увеличить штат в этих направлениях. Также никуда ещё не делся дефицит рабочих рук начала года, вызванный демографической ямой и нехваткой иностранной рабочей силы. И тут большой запрос есть в первую очередь на "синих воротничков" и линейный персонал, — отметил директор по развитию бизнеса платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

По его словам, хорошие перспективы также есть у тех сотрудников, которые предпочитают свободный график или ищут подработку. Растёт спрос на фриланс. Бизнес активно переходит на аутстаффинг и аренду кадров. Это позволяет сохранить рабочие темпы развития предприятий без существенного расширения штата и связанных с этим издержек.

К тому же турбулентные условия на рынке требуют и от бизнеса быть более динамичным. Поэтому спрос на внештатных исполнителей, сотрудников под проекты будет расти. А главным поставщиком кадров станут платформы-агрегаторы, которые помогают оперативно искать и оформлять такие кадры. Об этом говорит и растущий рынок фриланс-услуг. В 2022-м рост может составить ещё 15–20%, — добавил Сергей Сухоставец.

https://static.life.ru/publications/2022/3/17/422155817073.19635.jpg

Фото © Shutterstock

Ждёте ли вы повышения зарплаты?

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1