Карьерный шанс: В каких областях сейчас стало больше вакансий, где и на сколько повысили зарплаты На рынке труда наметилось несколько новых трендов. В ряде сфер работодатели стали заметно повышать зарплату и предлагать неожиданные бонусы. Кому будут платить больше и на сколько? 17 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Куда пойти работать

По данным сервиса "Авито.Работа", к середине марта 2022 года по всей стране количество предложений со стороны работодателей увеличилось в некоторых сферах. Среди них транспорт и логистика, финансы, медицина, продажи.

— Последние несколько лет в России развивался рынок соискателя — демографический кризис 90-х повлиял на все сферы найма. Сейчас же формируется рынок работодателя. В ближайшее время стабилизируется соотношение спроса и предложения, — рассказал управляющий директор сервиса "Авито.Работа" Артём Кумпель.

Для более корректного изучения ситуации стоит учитывать динамику вакансий и резюме с первой недели 2022 года, так как произошёл жесточайший дисбаланс на рынке труда. Вплоть до конца февраля наблюдался рост количества вакансий. Затем динамика замедлилась. При этом темпы прироста резюме по-прежнему достаточно ровные. Об этом рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

— Наблюдения наших клиентов подтверждают, что резюме создаются, но сами соискатели делают это скорее про запас, чтобы промониторить рынок труда. Первые изменения уже видны, но по сравнению с предыдущими кризисами (1998, 2008, 2014 и 2020 годы) мы не видим лавинообразного роста резюме, — пояснила Наталья Данина.

По её словам, в 2021 году напряжённость на рынке труда была не в пользу работодателя. Конкуренция среди соискателей снижалась на протяжении всего прошлого года и ко второй его половине зафиксировалась в среднем на уровне 3,8 активных резюме на одну вакансию. Причём ситуация по регионам и профессиональным группам была разная.

Сейчас постепенно эта картина меняется. В среднем hh.индекс составляет уже около 4,8 резюме на предложение. Важно, что это связано не с увеличением количества резюме, а с уменьшением количества вакансий.

Наталья Данина назвала топ-10 сфер, в которых больше всего изменилось соотношение hh.индекса за последние три недели. Ситуация разнится в зависимости от региона: в наибольшей степени конкуренция для соискателя выросла в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Кавказском ФО.

— Ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от сектора бизнеса. Например, дефицит кадров в IT-сфере был и раньше. Он составлял от одного миллиона до полутора миллионов человек. Притом что сейчас в этом бизнесе работает примерно 1,1 миллиона человек, — пояснила Наталья Данина.

Кому повысят зарплату

Зарплаты для разработчиков ПО, приложений, интерфейсов, дизайнеров начинают расти. По разным оценкам, порой работодатели готовы платить нужным специалистам на 10–30% больше, чем раньше. В некоторых случаях рост окладов заменяют различными бонусами. Среди таких мер поощрения свободный график работы, различные корпоративные программы и дополнительные дни отдыха.

— Кроме того, сейчас не хватает профессионалов в области строительства. Причём этот тренд так и остался с пандемии. Мастерам-плиточникам, сантехникам, электрикам платят очень серьёзные деньги, а иногда помогают с переездом из регионов, если это действительно стоящий профи. Крайне интересны также специалисты по внутренней отделке, столяры, плотники, слесари. Спрос на ремонт и изготовление мебели сейчас очень сильно вырос. Есть большой спрос на работников банковской сферы, специалистов в страховании, но, как представляется, это всё-таки больше сезонная история. Она связана с активизацией спроса населения на различные продукты, которые до этого времени были неактуальны, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, очень хорошие перспективы в поиске работы у специалистов по кибербезопасности и разработке антивирусных программ. Они востребованы как в частном секторе, так и на госслужбе.

— Сейчас растёт запрос на специалистов в финансовой сфере. В том числе и на линейный персонал. В краткосрочной перспективе на фоне резкого спроса на банковские карты UnionPay и "Мир", а также с ростом популярности депозитов банкам будут нужны не только высококвалифицированные специалисты, но им также предстоит наладить работу курьерской доставки и call-центров. Таким образом, требуется существенно увеличить штат в этих направлениях. Также никуда ещё не делся дефицит рабочих рук начала года, вызванный демографической ямой и нехваткой иностранной рабочей силы. И тут большой запрос есть в первую очередь на "синих воротничков" и линейный персонал, — отметил директор по развитию бизнеса платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

По его словам, хорошие перспективы также есть у тех сотрудников, которые предпочитают свободный график или ищут подработку. Растёт спрос на фриланс. Бизнес активно переходит на аутстаффинг и аренду кадров. Это позволяет сохранить рабочие темпы развития предприятий без существенного расширения штата и связанных с этим издержек.

— К тому же турбулентные условия на рынке требуют и от бизнеса быть более динамичным. Поэтому спрос на внештатных исполнителей, сотрудников под проекты будет расти. А главным поставщиком кадров станут платформы-агрегаторы, которые помогают оперативно искать и оформлять такие кадры. Об этом говорит и растущий рынок фриланс-услуг. В 2022-м рост может составить ещё 15–20%, — добавил Сергей Сухоставец.

Фото © Shutterstock Ждёте ли вы повышения зарплаты? Да, на работе анонсировали повышение зарплаты Да, но для этого буду менять сферу деятельности Нет, нам зарплату повышать не будут

Авторы Нина Важдаева