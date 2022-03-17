Появились новые льготы на погашение ипотеки: Как и на сколько можно снизить выплаты Этой весной вводятся новые меры поддержки людей, которые уже взяли ипотеку или только планируют оформить жилищный кредит. Как уменьшить платежи? 16 марта, 21:40 Обложка © Агентство "Москва"

Юристы обратили внимание, что за последний месяц заёмщики стали чаще интересоваться, стоит ли сейчас досрочно гасить кредит и как можно снизить выплаты по ипотеке.

Стоит отметить, что все льготные ипотечные программы сохранены и работают на прежних условиях. По уже выданным кредитам ставки меняться не могут.

Также есть возможность снизить выплаты с помощью материнского капитала. Его можно направить на погашение части кредита. Материнский капитал используется и в качестве первоначального взноса. Более того, льготную ипотеку можно совмещать с другими мерами поддержки. Среди них выплаты многодетным семьям на погашение части кредита, региональные программы и налоговые вычеты. Так, они положены за покупку жилья. Здесь сумма вычета составляет до 260 тысяч рублей на человека. Вернуть можно и за уплаченные проценты по ипотеке. Тут сумма вычета — до 390 тысяч рублей.

Если заёмщик оказался в трудной жизненной ситуации, то можно получить кредитные каникулы. Это позволяет взять отсрочку или временно снизить ежемесячные платежи.

Среди новшеств этой весны — изменённые правила предоставления кредитных каникул. В целом кредитные каникулы — это период, в течение которого заёмщик не рискует потерей недвижимости, если не платит по кредиту либо вносит неполный платёж.

— По новым правилам включительно до 30 сентября 2022 года банки смогут поддержать заёмщиков, которые должны соответствовать определённым критериям. Так, договор должен быть заключён до 1 марта 2022 года. Доходы в сравнении с предыдущим месяцем упали на 30%. Стоимость кредита — меньше 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Санкт-Петербурга и 3 миллиона рублей для остальных регионов. Для выхода на каникулы нужно просто обратиться в банк, предоставивший кредит, — рассказал советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Владислав Журавлёв.

В банк может обратиться заёмщик, который предоставит доказательства того, что у него снизились доходы или он потерял источник дохода. Допустим, в случае сокращения или увольнения с работы. В течение полугода такой заёмщик может не выплачивать кредит банку, но сроки окончательных выплат также увеличатся на шесть месяцев. Каникулы не освобождают от обязательств по ипотеке. На этот момент обратила внимание финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Также появились новые льготы для представителей определённых специальностей. Например, для людей, работающих в сфере высоких технологий.

— Для IT-специалистов сейчас прорабатывается и открывается система разнообразных льгот — от пониженной ставки по ипотеке (до 5%) до комфортных рассрочек и дробления платежей. В то же время самым популярным способом снижения выплаты по ипотеке неизменно остаётся рефинансирование. Причём многие заёмщики не учитывают, что можно совмещать сразу несколько вариантов для снижения платежей, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Стоит отличать рефинансирование от реструктуризации. Первый вариант чаще используется, когда у заёмщика нет серьёзных проблем с выплатами, но он хочет уменьшить платёж. Это оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Второй вариант — когда у заёмщика возникают значительные сложности с выплатой долга. Он предполагает изменение условий уже действующего договора. Такое пояснение дал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Пользуетесь ли вы льготами по ипотеке? Да, уже давно Да, оформляю сейчас льготный кредит Нет, но планирую Нет, мне не нужна ипотека

Авторы Нина Важдаева