На рынке недвижимости ждут ценовой переворот: Когда и на сколько подешевеют квартиры Цены на недвижимость могут изменить вектор движения. На смену стремительному росту придёт спад. Какие квартиры начнут дешеветь и на сколько может снизиться стоимость жилья? 14 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Базовый сценарий развития ситуации на рынке недвижимости предполагает, что в следующие полтора года рублёвые цены на жильё в России в среднем упадут на 30–35%. Это уровни середины 2020 года. Долларовые цены снизятся на 35–40% — до уровня 2005 года. Такой прогноз сделал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

— Причины предстоящего обвала цен лежат на поверхности. После завершения локального всплеска спроса со стороны граждан, желающих защитить свои сбережения, нас ждёт резкий спад спроса. Покупатели и до снижения курса рубля считали цены на недвижимость слишком высокими. Соцопросы в начале 2022 года показывали падение спроса из-за этого фактора и роста ипотечных ставок примерно на 30%. Теперь же спрос на квадратные метры к лету может упасть и на 50%, и на 70%, — рассказал Антон Быков.

При этом кризисы 2008 и 2014 годов, по словам аналитика, показывают, что надвигающийся спад в 2022–2023 годах будет идти фронтально по всем типам жилой недвижимости. Значит, и новостройки, и вторичное, и элитное жильё, и более бюджетные варианты будут падать примерно одинаково — на 30–35% в рублёвых ценах.

Вторичный рынок — система гибкая, и равновесную цену определяет покупатель. Такое пояснение сделала ведущий эксперт сервиса BuyBuyHouse Марина Лашкевич. Для того чтобы спрос резко упал, должны быть мощные факторы. Например, отмена льготных ипотечных программ или мировой геополитический кризис. Впрочем, пока государство, наоборот, использует льготные программы в качестве стимулирования спроса и вводит новые субсидии (для IT-специалистов). В остальном рынок вторичного сегмента будет испытывать сезонные колебания и вряд ли квартиры в среднем по стране подешевеют более чем на 15%. В Москве и того меньше — не более 10% в зависимости от локации объекта.

— То, что цены на недвижимость пойдут вниз, — совершенно закономерный процесс в данной ситуации. Во многом спрос на недвижимость поддерживала ипотека с низкой процентной ставкой. Возможно, ставка рефинансирования ЦБ надолго не останется на уровне 20%, но в любом случае такой выгодной, как в 2020–2021 годах, она не будет в обозримом будущем. Учитывая, что более 80% покупателей на рынке недвижимости приобретают объекты при помощи ипотечного кредита, а средняя сумма кредита более трёх миллионов рублей, можно говорить, что уже очень скоро рынок столкнётся с дефицитом спроса. Снижение цен в этом случае неизбежно. В каких пределах, пока прогнозировать рано, — отметил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В последних числах февраля и в марте 50% участников вторичного рынка стремятся ускорить проведение сделок. Они опасаются остаться с деньгами на руках и хотят вложить их в недвижимость. Другая половина, наоборот, откладывает операции с жильем на неопределённый срок, ожидая ясности положения рынка и экономики. Об этом рассказал директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

По его словам, аргументы обеих сторон справедливы. Сейчас решать жилищный вопрос необходимо, если он назрел и не терпит отлагательств. Тем, кто может ждать, Сергей Шлома рекомендует взять паузу и осмотреться.

Аналитик считает, что к концу марта будет больше ясности. В любом случае обрушение рынка он не прогнозирует. Ожидается снижение цен на вторичную недвижимость, однако это произойдёт не в ближайшее время. ​Дешеветь будут переоценённые и низколиквидные объекты.

— Традиционно в периоды волатильности владельцы недвижимости ориентируются на её стоимость в долларах. Если, к примеру, квартира в 2021 году оценивалась в семь миллионов рублей или порядка 100 тысяч долларов, то и сегодня её владелец хочет получить сумму в рублях по текущему курсу. Но такое предложение достаточно быстро упрётся в платёжеспособный спрос. Сохранение и даже рост цен на вторичном рынке возможен при условии резкого сокращения предложений на первичном рынке, отказа государства от разного рода льготных программ. Если же будут найдены механизмы, позволяющие продолжить строительство жилья и частично субсидировать ипотечное кредитование, то цены на вторичном рынке немного снизятся, — рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков

Как вы думаете, подешевеют ли квартиры? Да, уже весной. Да, но ближе к середине года. Нет, цены зафиксируются на нынешнем уровне. Нет, будут дорожать.

Авторы Нина Важдаева