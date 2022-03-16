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С 1 апреля повысят пособия, а количество получателей станет больше: Какие выплаты вырастут

С 1 апреля появятся новые меры господдержки, а людей, которые получат право на пособие, станет больше. Кому положены дополнительные выплаты и сколько они составят?

15 марта, 21:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Юристы выступили с пояснениями, как будут выплачиваться новые пособия, которые вводятся с 1 апреля. Получатели должны учесть несколько нюансов.

С 1 апреля начнут рассчитывать пособие семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплачивать его будут с 1 мая. Эта мера поддержки будет положена семьям с небольшим доходом. Получить выплаты можно после подачи соответствующего заявления через "Госуслуги" или через Пенсионный фонд РФ. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

Отметим, что для получения выплаты семья должна будет отвечать определённым требованиям. В частности, станет учитываться уровень её обеспеченности. Есть установленный перечень параметров, в том числе и по имуществу. Средний доход должен быть не выше прожиточного минимума в регионе. При этом трудоспособным членам семьи нужно иметь подтверждённый доход или уважительные причины его отсутствия, — пояснил он.

Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. Это примерно от 6000 до 12 000 рублей. Базовая ставка 50%. Если после такой доплаты доход семьи всё равно окажется ниже прожиточного минимума, то пособие увеличат до 70%. Если не хватит и этого, то до 100%.

Также стало известно, что назначаться выплата будет с 1 апреля 2022 года. Семьи получат деньги сразу за два месяца — апрель и май. При этом проводить выплаты будут автоматически следующие 12 месяцев. Переоформлять право на них не потребуется.

С 1 апреля увеличат пенсии и льготы для пожилых: На сколько вырастут выплаты

С 1 апреля увеличат пенсии и льготы для пожилых: На сколько вырастут выплаты

Стоит также отметить, что с 1 апреля 2022 года будет упрощён порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам. Изменения внесены в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. В частности, появится возможность подать заявления на выплату на детей 3–7 лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчёта выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума, — отметил Никита Кузнецов.

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно будет подать по месту фактического проживания.

Новшества затрагивают и порядок расчёта среднедушевых доходов семьи, а также оценку нуждаемости. Так, не будут учитываться некоторые виды доходов и имущества.

Среди них целевые средства, полученные в качестве господдержки на покупку имущества, развитие собственного дела, а также объекты жилого недвижимого имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом. Уточняются также критерии оценки принадлежащих семье объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Кстати, с 1 апреля повысят социальные пенсии. Индексация составит 7,7%. Кроме того, на региональном уровне уже начинают вводить дополнительные льготы на оплату услуг ЖКХ. В частности, повышают субсидии.

https://static.life.ru/publications/2022/3/15/418825264817.21344.jpg

Вы рассчитываете на получение новой выплаты?

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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