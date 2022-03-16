С 1 апреля повысят пособия, а количество получателей станет больше: Какие выплаты вырастут С 1 апреля появятся новые меры господдержки, а людей, которые получат право на пособие, станет больше. Кому положены дополнительные выплаты и сколько они составят? 15 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Юристы выступили с пояснениями, как будут выплачиваться новые пособия, которые вводятся с 1 апреля. Получатели должны учесть несколько нюансов.

С 1 апреля начнут рассчитывать пособие семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплачивать его будут с 1 мая. Эта мера поддержки будет положена семьям с небольшим доходом. Получить выплаты можно после подачи соответствующего заявления через "Госуслуги" или через Пенсионный фонд РФ. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

— Отметим, что для получения выплаты семья должна будет отвечать определённым требованиям. В частности, станет учитываться уровень её обеспеченности. Есть установленный перечень параметров, в том числе и по имуществу. Средний доход должен быть не выше прожиточного минимума в регионе. При этом трудоспособным членам семьи нужно иметь подтверждённый доход или уважительные причины его отсутствия, — пояснил он.

Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. Это примерно от 6000 до 12 000 рублей. Базовая ставка 50%. Если после такой доплаты доход семьи всё равно окажется ниже прожиточного минимума, то пособие увеличат до 70%. Если не хватит и этого, то до 100%.

Также стало известно, что назначаться выплата будет с 1 апреля 2022 года. Семьи получат деньги сразу за два месяца — апрель и май. При этом проводить выплаты будут автоматически следующие 12 месяцев. Переоформлять право на них не потребуется.

— Стоит также отметить, что с 1 апреля 2022 года будет упрощён порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам. Изменения внесены в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. В частности, появится возможность подать заявления на выплату на детей 3–7 лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчёта выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума, — отметил Никита Кузнецов.

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно будет подать по месту фактического проживания.

Новшества затрагивают и порядок расчёта среднедушевых доходов семьи, а также оценку нуждаемости. Так, не будут учитываться некоторые виды доходов и имущества.

Среди них целевые средства, полученные в качестве господдержки на покупку имущества, развитие собственного дела, а также объекты жилого недвижимого имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом. Уточняются также критерии оценки принадлежащих семье объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Кстати, с 1 апреля повысят социальные пенсии. Индексация составит 7,7%. Кроме того, на региональном уровне уже начинают вводить дополнительные льготы на оплату услуг ЖКХ. В частности, повышают субсидии.

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Авторы Нина Важдаева