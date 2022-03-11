С 1 апреля увеличат пенсии и льготы для пожилых: На сколько вырастут выплаты Сейчас активно обсуждаются новые меры соцподдержки, которые коснутся пенсионеров. Среди них льготы на ЖКХ. Некоторые регионы уже начали их корректировать. Кому повысят пенсию, дадут льготы и субсидии. 10 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В Госдуме предложили субсидировать 70% от стоимости услуг ЖКХ людям старше 65 лет. Соответствующие инициативы уже направили в Минстрой. В ближайшее время их может рассмотреть правительство.

В то время как принятие новых льгот на федеральном уровне только обсуждается, регионы уже начали повышать субсидии на местном уровне. Например, в Правительстве Ивановской области сообщили о том, что пересчитают субсидии, которые компенсируют жителям часть платы за жилищно-коммунальные услуги. Причём сделают это задним числом. Суммы пересчитают начиная с 1 июля 2021 года. Это позволит поддержать семьи, которые тратят на услуги ЖКХ более 22% своего общего дохода. Среди них немало и пенсионеров. Средний размер выплат увеличится на 4,2%.

Кроме того, с 1 апреля часть пожилых людей получит прибавку к пенсии. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Татьяна Трофименко рассказала, что право на получение страховой пенсии по старости связано с достижением установленного пенсионного возраста, наличием необходимого страхового стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК — это так называемые пенсионные баллы).

— Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2022 году составляет 107,36 рубля. Начиная с этого года ПФР предоставляет застрахованным лицам сведения о предполагаемом размере их страховой пенсии по старости, содержащие, в частности, информацию о величине индивидуального пенсионного коэффициента, отражённые на ИЛС, — отметила Татьяна Трофименко.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Юрист Елена Кузнецова пояснила, что сведения не предоставляются получателям страховой пенсии по старости, в том числе досрочной. Не выдаются они и тем, кому перечисляют выплаты по инвалидности, по старости, установленной чернобыльцам, или пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочной).

Если пожилому человеку не хватает стажа для получения страховой пенсии, то ему выплачивают социальную. Её размер меньше, и деньги начинают переводить на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

— Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год. Право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие в России. В зависимости от категории лица ему назначается тот или иной вид социальной пенсии — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, — пояснила Татьяна Трофименко.

Кстати, со следующего месяца будут расширены меры поддержки для семей с детьми. Предполагается установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Такая мера поддержки затронет все семьи с невысоким уровнем дохода и начнёт действовать с 1 апреля. Первые деньги будут перечислены в мае.

Размер выплаты на детей от восьми до 16 лет составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

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Авторы Нина Важдаева