Более 300 тысяч предпринимателей начали вести бизнес во "ВКонтакте"

За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч предпринимателей начали вести свою деятельность в социальной сети "ВКонтакте". Всего более двух миллионов бизнесменов развивают своё дело при помощи этой платформы.

Как отмечается на сайте компании, за последние семь дней около 120 тысяч бизнес-сообществ начали использовать "Магазины ВКонтакте" для продажи товаров и услуг. Также пользователи стали активнее изучать бизнес-предложения в соцсети. По данным "ВКонтакте", просмотры публикаций от малых и средних предприятий за несколько дней выросли на треть — до 8,6 миллиона.

"Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали "Красота и здоровье" (+57%), "Досуг и подарки" (+43%), "Одежда и обувь" (+41%), "Детские товары" (+39%), "Дом и дача" (+35%)", — сообщили в компании.