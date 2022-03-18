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18 марта, 12:57

"Барселона" сыграет с "Айнтрахтом" в четвертьфинале Лиги Европы

Первые матчи на этой стадии пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.

"Барселона" в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом". Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Все пары 1/4 финала Лиги Европы:

  • "Лейпциг" (Германия) — "Аталанта" (Италия);
  • "Айнтрахт" (Германия) — "Барселона" (Испания);
  • "Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция);
  • "Брага" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия).
"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 28 апреля и 5 мая. Решающая встреча турнира состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье.

Обложка ©

Getty Images / Fran Santiago

Роман Фейгин

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