"Барселона" сыграет с "Айнтрахтом" в четвертьфинале Лиги Европы
Первые матчи на этой стадии пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.
"Барселона" в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом". Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Все пары 1/4 финала Лиги Европы:
- "Лейпциг" (Германия) — "Аталанта" (Италия);
- "Айнтрахт" (Германия) — "Барселона" (Испания);
- "Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция);
- "Брага" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия).
Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 28 апреля и 5 мая. Решающая встреча турнира состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье.
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Getty Images / Fran Santiago