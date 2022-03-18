Премьер Хорватии подтвердил, что упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу
Ранее национальное телевидение республики уже сообщало эту информацию, однако официальных комментариев от местных властей до сегодняшнего дня не поступало.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший в Загребе беспилотник был дроном-разведчиком, модернизированным для ношения авиабомбы. Об этом он сообщил в пятницу на брифинге.
"Летательный аппарат был вооружён, произошёл взрыв, речь, вероятнее всего, идёт об авиабомбе, детали обнародуем, когда целый процесс будет завершён. Важно, что мы это знаем, найдены детонатор, осколки, недвусмысленно установлено, что беспилотник, предназначенный для разведки, в данном случае был доработан так, чтобы нести вооружение", — рассказал Пленкович.
Также он сообщил, что во время полёта до столицы Хорватии летательный аппарат дал слабый сигнал на радарах в Румынии, Венгрии и Хорватии и не был воспринят как опасный объект. По словам Пленковича, уже установлена точка, в которой дрон был зафиксирован. Она находится на Украине, но есть вероятность, что он запущен не там, заметил премьер. Он пояснил, что в Румынии радары глубже всего покрывают украинскую территорию.
"Поэтому я и сказал: возможно, речь об ошибке, о саботаже или о намерении. Ответа пока нет", — подчеркнул хорватский премьер.
Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при его падении чудом никто не пострадал. Президент страны Зоран Миланович заявил, что военный беспилотник был запущен с Украины. Национальное телевидение Хорватии утверждало, что упавший беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг. Позднее выяснилось, что авиабомба с упавшего в Загребе беспилотника содержала 40 кг взрывчатки.
Twitter / Gordan Lauc