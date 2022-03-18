"Своих не бросает": Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил гостей и жителей столицы с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, выступая на митинге-концерте в "Лужниках". Он напомнил, что страна своих не бросает.

"С праздником! С праздником Крымской весны! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно... Полмира ополчились на нас, но Россия — сильная страна. Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы!" — сказал градоначальник.

Он также поблагодарил всех, кто пришёл в "Лужники", и россиян, сочувствующих Крыму и Донбассу. Собянин отметил важную роль российских военных, которые сейчас защищают интересы страны.