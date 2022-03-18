"Своих не бросает": Собянин назвал годовщину присоединения Крыма праздником новой России
Он поблагодарил всех неравнодушных к судьбе Донбасса и напомнил, что страна сильна своими патриотами.
Мэр Москвы Сергей Собянин на концерте в "Лужниках". Фото © Александр Вильф / РИА "Новости"
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил гостей и жителей столицы с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, выступая на митинге-концерте в "Лужниках". Он напомнил, что страна своих не бросает.
"С праздником! С праздником Крымской весны! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно... Полмира ополчились на нас, но Россия — сильная страна. Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе, мы непобедимы!" — сказал градоначальник.
Он также поблагодарил всех, кто пришёл в "Лужники", и россиян, сочувствующих Крыму и Донбассу. Собянин отметил важную роль российских военных, которые сейчас защищают интересы страны.
Сегодня, 18 марта, более 200 тысяч москвичей и гостей столицы собрались в "Лужниках" на масштабный концерт в честь восьмой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звёзды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!", Тимати, Николай Расторгуев и группа "Любэ", а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.