Путин подписал указ о дополнительных мерах валютного регулирования в РФ
Среди прочего теперь совет директоров ЦБ может ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования.
Этот документ дополняет уже принятый ранее указ о специальных экономических мерах в связи с "недружественными действиями" США и других стран Запада, а также примкнувших к ним международных организаций. Согласно новым поправкам в документе, вплоть до 1 сентября этого года обязательства по валютным вкладам в банках РФ, которые подпали под санкции, могут исполняться в рублёвом эквиваленте по текущему курсу ЦБ, а Банк России получает право определять сумму операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физическим лицам. Президент также ввёл временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.
"Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента", — говорится в указе главы государства "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".
Ранее Лайф писал, что Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ. Напомним, она возглавляет регулятор с 2013 года, на новый срок её утвердили в 2017-м.
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