Путин подписал указ о дополнительных мерах валютного регулирования в РФ

Этот документ дополняет уже принятый ранее указ о специальных экономических мерах в связи с "недружественными действиями" США и других стран Запада, а также примкнувших к ним международных организаций. Согласно новым поправкам в документе, вплоть до 1 сентября этого года обязательства по валютным вкладам в банках РФ, которые подпали под санкции, могут исполняться в рублёвом эквиваленте по текущему курсу ЦБ, а Банк России получает право определять сумму операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физическим лицам. Президент также ввёл временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.