Жители Приморья рассказывают, что для них значит воссоединение Крыма с Россией. Видео © Предоставлено Лайфу

Сегодня в нашей стране отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвящённые этому событию, проходят во всех регионах страны, в том числе и во Владивостоке. Жители Приморья рассказали, что для них значит этот день и как они относятся к воссоединению.

"У меня в Крыму живёт сестра, и она рассказывала, что, когда Крым воссоединился с Россией, они падали на землю, плакали и целовали. Стояли по несколько часов в очереди, чтобы проголосовать за то, чтобы Крым был российским, и когда услышали русскую речь, это стало для них большим подарком", — рассказала одна из жительниц Владивостока.

Участники мероприятия признались, что очень рады этому событию, и выразили слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Также прозвучали и слова поддержки в адрес российского лидера за проведение специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Семья одной из горожанок проживает рядом с Луганской областью. Она рассказала, что они всей семьёй также поддержали решение президента.