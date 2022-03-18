Жители Владивостока рассказали, как они относятся к воссоединению Крыма с Россией
Восемь лет назад, 18 марта 2014 года, президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в РФ.
Жители Приморья рассказывают, что для них значит воссоединение Крыма с Россией. Видео © Предоставлено Лайфу
Сегодня в нашей стране отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвящённые этому событию, проходят во всех регионах страны, в том числе и во Владивостоке. Жители Приморья рассказали, что для них значит этот день и как они относятся к воссоединению.
"У меня в Крыму живёт сестра, и она рассказывала, что, когда Крым воссоединился с Россией, они падали на землю, плакали и целовали. Стояли по несколько часов в очереди, чтобы проголосовать за то, чтобы Крым был российским, и когда услышали русскую речь, это стало для них большим подарком", — рассказала одна из жительниц Владивостока.
Участники мероприятия признались, что очень рады этому событию, и выразили слова благодарности президенту России Владимиру Путину. Также прозвучали и слова поддержки в адрес российского лидера за проведение специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Семья одной из горожанок проживает рядом с Луганской областью. Она рассказала, что они всей семьёй также поддержали решение президента.
"Крым всегда был российским. Много было желающих завладеть им — мы это прекрасно знаем из истории. Но тем не менее мы всегда умели его отстоять и сохранить. Крым вернулся, как сказал Владимир Владимирович, в родную гавань", — сказал житель Приморья.
Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после провёденного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с РФ поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 17 марта 2014 года президент страны Владимир Путин подписал указ о признании Крыма в качестве независимого государства. Согласно документу, Республика Крым признаётся суверенным государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию.
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