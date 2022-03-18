В Минпромторге заверили, что дефицита презервативов в России не будет

В России не ожидается дефицита презервативов. Как сообщили в Минпромторге, крупнейшие страны-производители не прекращали поставки этой продукции.

"Практически всё мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья (латекса) и находится в Юго-Восточной Азии. Крупнейшие страны-производители — Таиланд, Индия, Корея, Китай — поставки продукции в РФ не прекращали", — сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в 2021 году основными странами-импортёрами презервативов стали Таиланд, Китай, Малайзия и Индия. А также добавили, что дефицита не прогнозируется.

Как уточняется, производством презервативов в России занимаются несколько предприятий, в числе которых: Армавирский завод резиновых изделий (Краснодарский край), "Эластомер" (Московская область) и ООО "Бергус" (Владимирская область). Суммарно мощности производства составляют до 400 миллионов штук. Как отметили в Минпромторге, в России это около 100 миллионов штук в год, при этом импортируется до 600 миллионов штук.