Плющенко назвал скотами тех, кто запретил российским спортсменам выступать на Паралимпиаде

Евгений Плющенко прокомментировал запрет российским спортсменам выступать на Паралимпиаде. Видео © LIFE

Фигурист Евгений Плющенко в разговоре с Лайфом назвал скотами тех, кто запретил российским спортсменам выступать на Паралимпиаде, и пообещал в ближайшее время организовать ледовое шоу в Донбассе.

"То, что произошло с паралимпийцами, которые приехали на Олимпиаду, на следующий день их отправили домой — это просто скотство! Это просто нелюди, кто это сделал! И это уже происходит вторые Олимпийские игры", — сказал Плющенко в "Лужниках", где проходит концерт, посвящённый восьмилетней годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Спортсмен выразил надежду, что на следующие Олимпийские игры и Паралимпиаду нашу сборную допустят и с флагом, и с гимном. При этом он отметил, что нам пока остаётся продолжать внутри страны проводить соревнования, причём как можно больше и на самом хорошем уровне. Кроме того, фигурист изъявил большое желание поехать в Донецкую и Луганскую народные республики и сделать там бесплатное шоу. Таким образом он хочет поддержать эти области, всех людей и особенно детей, которые там живут.