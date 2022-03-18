Толстой предложил собирать на заводах Volkswagen в России автомобили "Буратино"

По его мнению, нет ничего страшного в том, чтобы национализировать иностранные предприятия, которые находятся на территории РФ. Особенно если у страны есть всё, чтобы возобновить производство.

России необходимо национализировать автомобильные предприятия, которые локализованы на территории страны, и выпускать те же самые модели "Фольксвагена" под своим названием, считает депутат Госдумы Пётр Толстой. Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".

Политик отметил, что сейчас очень многие компании объявили о своём уходе из России или приостановили свою деятельность в стране. На таких предприятиях нужно ввести внешнее управление, а потом провести национализацию, считает депутат. Он заметил, что слово "национализация" очень пугает правительство России, так как на протяжении 30 лет люди рассуждали, наоборот, о приватизации. Однако, по мнению Толстого, ничего страшного в этом слове нет, ведь и тогда граждане страны жили неплохо. Он привёл в пример "Макдоналдс". Толстой напомнил, что еда там готовится из российских продуктов, здания находятся в РФ, технологии производства все понятны и тоже есть в стране.