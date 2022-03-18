В завершение своей речи она пожелала здоровья согражданам и "чтобы всё у нас получилось и все наши солдаты вернулись домой".

Журова заявила, что в 2014 году Россия показала характер. Видео © LIFE

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова на концерте в "Лужниках" в честь годовщины воссоединения Крыма заявила в беседе с Лайфом о том, что в 2014 году Россия показала свой характер.

"Важно быть сопричастными к тому, что происходило в 2014 году, когда Крым вернулся в Россию. Мне казалось, что он никогда и не уходил, он был рядом с нами. Мы поддерживали их, они поддерживали нас, и это счастье, что мы вместе", — уверена Журова.

Депутат напомнила также, что в 2014 году проходили зимние Олимпийские игры в Сочи, и эти два события подверглись критике со стороны Запада. По мнению Журовой, происходящее в настоящий момент — это последствия того, что "страна показала свой характер" во время присоединения Крыма. В завершение своей речи она пожелала здоровья согражданам и "чтобы всё у нас получилось и все наши солдаты вернулись домой".