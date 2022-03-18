Политолог Данилин указал на важнейшие пункты в речи Путина на концерте в "Лужниках"

Собеседник Лайфа в первую очередь обратил внимание на слова главы государства о том, что целью Москвы в "Операции Z" стало избавление жителей Луганска и Донецка от угрозы геноцида.

Присутствие десятка тысяч россиян на концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма с РФ говорит об очень серьёзном единении народа. Люди таким образом высказывают свою поддержку президенту страны Владимиру Путину и политике, которую он проводит. Об этом Лайфу рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

В ходе выступления в "Лужниках" Путин сделал ряд акцентов, говорит политолог. Во-первых, он ещё раз объяснил, зачем Россия проводит спецоперацию на Украине: с одной стороны, таким образом страна пытается избавить жителей ДНР и ЛНР от угрозы геноцида, а с другой — защищает свою собственную территорию, так как продвижение НАТО к границам РФ вместе с агрессивной политикой Киева ставило перед страной серьёзный вопрос о том, что ждёт россиян завтра и как обеспечить безопасность нас и наших детей.

"Наличие биолабораторий на Украине тоже ставит вопрос о том, что могло бы быть, если бы не эта спецоперация. Заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о ядерном оружии тоже вызывают множество вопросов. Мы пытались решить дело дипломатическим путём, однако, как подчеркнул президент, на все наши усилия был один ответ: полное и абсолютное игнорирование законных требований, требований учёта нашей безопасности", — сказал Данилин.

Политолог отметил, что, безусловно, Запад применил тяжёлые санкции против России. Однако во многом страна к этому привыкла, так как давно живёт под рестрикциями. Аналитик уверен, что новые ограничения не сломят РФ. По его мнению, сейчас важно, чтобы люди осознали, что США и Европа пытаются наказать страну за то, что она хочет жить по-своему. Мир фактически увидел новый вид экономической и гуманитарной войны — через санкции и возбуждение ненависти к гражданам России и их культуре. Как верно отметил президент, Россия всегда побеждала общими усилиями, сказал Данилин. По его мнению, единение страны, её многонационального народа помогло РФ в 2014 году, поможет и сегодня.