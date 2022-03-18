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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 14:59

"Размываются священные принципы спорта": Путин назвал российских паралимпийцев лучшими на планете

В начале марта МПК пересмотрел решение о допуске российских и белорусских паралимпийцев к Играм в Пекине.

Путин назвал российских паралимпийцев лучшими на планете. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам игр "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске назвал российских паралимпийцев лучшими на планете.

"Приветствую всех участников Открытых всероссийских зимних игр паралимпийцев", — заявил глава государства.

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Путин отметил, что жители Ханты-Мансийска с огромным энтузиазмом поддержали решение о проведении в своём городе соревнований.

"Именно для вас — лучших паралимпийцев планеты", — сказал Путин в своём обращении к участникам Игр.

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Президент отметил, что в последние годы на крупных международных соревнованиях всё чаще происходят события, несовместимые со спортом, его духом и характером.

"Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций. Видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена. Размывались некогда священные принципы спорта", — отметил Путин.

По его словам, в последнее время принцип равенства превратился в извращённую толерантность, справедливость — в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте — в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии.

На стартовавших накануне в Ханты-Мансийске играх "Мы вместе. Спорт" соревнования проводятся в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на соревнованиях, которые продлятся до 20 марта, выступают паралимпийцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана.

Ранее Лайф сообщал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.

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Александр Юнашев
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