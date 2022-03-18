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Опубликовано 18 марта 2022, 15:29

Минобороны РФ показало видео с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе

Обломки и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города.

Последствия удара "Точкой-У" ВСУ по Мелитополю. Видео © Минобороны России

Минобороны России показало видео с последствиями удара "Точкой-У", выпущенной Вооружёнными силами Украины по Мелитополю.

Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине Мелитополя. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У". Ночью российская ПВО отразила атаку этими ракетами по жилым кварталам Мелитополя, обстрел вёлся с юго-восточной окраины Запорожья.

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Минобороны России

Николь Вербер
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