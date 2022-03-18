Минобороны РФ показало видео с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе
Обломки и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города.
Последствия удара "Точкой-У" ВСУ по Мелитополю. Видео © Минобороны России
Минобороны России показало видео с последствиями удара "Точкой-У", выпущенной Вооружёнными силами Украины по Мелитополю.
Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине Мелитополя. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.
Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У". Ночью российская ПВО отразила атаку этими ракетами по жилым кварталам Мелитополя, обстрел вёлся с юго-восточной окраины Запорожья.
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