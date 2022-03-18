Минобороны РФ показало видео с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе

Обломки и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города.

Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине Мелитополя. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.