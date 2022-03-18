Си Цзиньпин призвал США и НАТО установить диалог с Россией на благо Украине

По его мнению, это необходимо, чтобы устранить обеспокоенность Москвы по вопросам европейской безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Соединённых Штатов и руководство НАТО должны установить диалог с РФ и учесть обеспокоенность российской, а также украинской стороны ради преодоления кризиса в Незалежной.

"США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса", — заявил Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом.