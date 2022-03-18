В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование военных биопрограмм на Украине

Замгенсека Организации Объединённых Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых ранее сообщала Россия.

"Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", — подчеркнула Идзуми Накамицу в ходе заседания Совета Безопасности ООН.