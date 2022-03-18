В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование военных биопрограмм на Украине
Ранее РФ представила организации подтверждающие документы с обвинениями в реализации специализированных лабораторий на Украине.
Замгенсека Организации Объединённых Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что ООН не располагает мандатом и техническими средствами для расследования наличия военных биологических программ на Украине, о которых ранее сообщала Россия.
"Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине. У ООН нет мандата и технических возможностей расследовать эту информацию", — подчеркнула Идзуми Накамицу в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
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