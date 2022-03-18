В Госдепе назвали условия отмены "многих" санкций против России

В организации отметили, что ограничения являются одним из инструментов влияния на страну, однако Америка может прекратить их использование после выполнения определённых условий.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что введённые в отношении России санкции не предназначены для того, чтобы быть постоянными. Американские власти надеются на их отмену в случае прекращения "Операции Z" на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

"Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными... Они являются инструментом, и если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем... перестанут использовать", — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос об условиях отмены рестрикций.

При этом сотрудница американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США намерены принимать меры против стран, готовых помогать России обходить новые западные санкции или принимать её финансовые средства. "Последствия" от США грозят и за попытки стать "гаванью для российских денежных средств", заключила чиновница.