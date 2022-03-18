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Опубликовано 18 марта 2022, 16:30
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В Донецке ветеринары прооперировали пса, хозяев которого убили украинские националисты

Семья покидала Мариуполь на машине. Однако попала под обстрел нацбатальона. Собака тоже была ранена, но долго оставалась рядом с автомобилем и лаем отгоняла всех, кто пытался подойти.

В Донецке выхаживают раненого пса, хозяева которого погибли при обстреле украинских националистов. Видео © Telegram / "Репортёр Руденко V"

В Донецке выхаживают раненого пса, хозяева которого погибли при обстреле со стороны украинских националистов. Об этом сообщает телеграм-канал "Репортёр Руденко V" и публикует видео с четвероногим героем истории.

Хозяева лабрадора покидали Мариуполь на автомобиле, но были расстреляны через стекло машины. Собака тоже получила ранение, но, несмотря на это, продолжала оставаться на месте и долго никого не подпускала к уже погибшим людям. Сейчас пса доставили к донецким ветеринарам, где его прооперировали.

"Пёс в удовлетворительном состоянии. Кушает, пьёт. Но сильно в стресс-факторе находится. Рваная рана у него, сейчас обработали, зашили её", рассказывает врач ветклиники.

Лабрадору дали имя Марик по названию Мариуполя, на окраине которого он был найден. На публикуемых кадрах собака ластится и легко даёт себя погладить. Очевидно, пёс был любимцем в семье, теперь будет решаться его дальнейшая судьба.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя
Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя
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Telegram / "Репортёр Руденко V"

Татьяна Миссуми
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