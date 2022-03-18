В Госдепе заявили о расширении коалиции стран, вводящих антироссийские санкции

В ведомстве также отметили, что давление Штатов на российскую экономику будет продолжаться и дальше.

Американские власти работают над расширением коалиции стран, которые вводят антироссийские санкции на фоне событий на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

"Мы продолжим работать в координации с нашими партнёрами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и её руководство за вторжение. Мы также ведём работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения", — отметил он.

В американском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что санкционное давление Штатов на российскую экономику из-за "Операции Z" на Украине будет продолжаться и дальше.