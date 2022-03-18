Минобороны: СБУ собралась подорвать больницу в Днепропетровске и возложить вину на Россию
Согласно данным ведомства, осуществить план намерены во время пролёта над городом любого российского самолёта.
Служба безопасности Украины заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске, чтобы подорвать её и возложить вину за "атаку" на российскую сторону. Об этом заявил на вечернем брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники СБУ, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2 на улице Нигояна, 53. Подрыв заминированного здания больницы будет осуществлён СБУ во время пролёта над Днепропетровском, подчёркиваю, любого российского самолёта", — привёл офицер имеющиеся сведения.
Конашенков при этом подчеркнул, что "никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет".
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.
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