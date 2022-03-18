Минобороны: СБУ собралась подорвать больницу в Днепропетровске и возложить вину на Россию

Согласно данным ведомства, осуществить план намерены во время пролёта над городом любого российского самолёта.

Служба безопасности Украины заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске, чтобы подорвать её и возложить вину за "атаку" на российскую сторону. Об этом заявил на вечернем брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники СБУ, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2 на улице Нигояна, 53. Подрыв заминированного здания больницы будет осуществлён СБУ во время пролёта над Днепропетровском, подчёркиваю, любого российского самолёта", — привёл офицер имеющиеся сведения.