Мединский счёл призыв Киева к "рельсовой войне" разрушительным для переговоров с Москвой

Глава российской делегации отметил, что высказывания его украинского коллеги можно трактовать как прямой призыв к терроризму.

Призыв советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича к ведению "рельсовой войны" против РФ с помощью уничтожения железных дорог в Белоруссии и Незалежной может обернуться серьёзными последствиями для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом предупредил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", — сказал он журналистам.