Мединский счёл призыв Киева к "рельсовой войне" разрушительным для переговоров с Москвой
Глава российской делегации отметил, что высказывания его украинского коллеги можно трактовать как прямой призыв к терроризму.
Призыв советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича к ведению "рельсовой войны" против РФ с помощью уничтожения железных дорог в Белоруссии и Незалежной может обернуться серьёзными последствиями для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом предупредил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", — сказал он журналистам.
Мединский отметил, что не горит желанием комментировать подобные высказывания "известного украинского видеоблогера". Однако, по его оценке, выступления Арестовича можно трактовать как прямой призыв к терроризму.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров был 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу.
ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии