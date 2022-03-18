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Опубликовано 18 марта 2022, 18:04

Мединский счёл призыв Киева к "рельсовой войне" разрушительным для переговоров с Москвой

Глава российской делегации отметил, что высказывания его украинского коллеги можно трактовать как прямой призыв к терроризму.

Призыв советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича к ведению "рельсовой войны" против РФ с помощью уничтожения железных дорог в Белоруссии и Незалежной может обернуться серьёзными последствиями для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом предупредил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", — сказал он журналистам.

Мединский отметил, что не горит желанием комментировать подобные высказывания "известного украинского видеоблогера". Однако, по его оценке, выступления Арестовича можно трактовать как прямой призыв к терроризму.

Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации
Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров был 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу.

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ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии

Николь Вербер
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