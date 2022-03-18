Появились кадры запуска ВСУ ракеты "Точка-У" с запрещённым кассетным зарядом
Автор видео сопровождает съёмку пожеланиями смерти как можно большему количеству "сепаров".
В Сети появилось видео запуска украинскими войсками ракеты "Точка-У" с кассетным зарядом. Видео © Telegram / Настоящий полковник
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв опубликовал в своём телеграм-канале видео запуска украинскими войсками ракеты "Точка-У", которое доказывает использование Киевом запрещённых кассетных зарядов.
"Ну что, сепары..., готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на 1–2 гектара", — говорит за кадром один из бойцов ВСУ на украинском языке.
По утверждению Киселёва, площадь поражения такого размера как раз означает, что ракета оснащена кассетными боеприпасами, которые запрещают международные конвенции. Предположительно, ролик снят 17 марта. Помощник главы МВД ЛНР счёл ролик "свидетельством военного преступления Украины и геноцида".
Ранее Лайф писал, что украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У". Ночью российская ПВО отразила атаку этими ракетами по жилым кварталам Мелитополя, обстрел вёлся с юго-восточной окраины Запорожья.
Telegram / Настоящий полковник