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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 17:48
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Корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины

Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.

Обращение капитана морского порта Сочи к судовладельцам. Фото © Источник LIFE

Обращение капитана морского порта Сочи к судовладельцам. Фото © Источник LIFE

Мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, были оторваны из-за шторма и теперь представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря. Об этом говорится в экстренном обращении капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева от 18 марта, которое раздобыл источник Лайфа.

Обращение капитана морского порта Сочи к судовладельцам. Фото © Источник LIFE

Обращение капитана морского порта Сочи к судовладельцам. Фото © Источник LIFE

"По информации, объявленной ГС ЧФ в ПРИП № 116 из-за штормовых условий, якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны", — предупреждает Румянцев в документе.

Он призывает гражданские суда соблюдать особую осторожность в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Обращение с соответствующими приложениями направлено всем судовладельцам и капитанам судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи.

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Ранее Лайф писал, что у берегов Одессы в результате взрыва затонуло грузовое судно. Двое моряков спаслись на плоту, а ещё четверо пропали без вести. В состав экипажа входили россиянин, белорус и украинцы.

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Николь Вербер
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