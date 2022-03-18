Лукашенко заверил в отсутствии планов размещать в Белоруссии ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Он выразил надежду, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Москве пришлось предпринимать такие радикальные меры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его планы не входит производство и размещение на территории республики ядерного оружия.
"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", — сообщил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
На вопрос о том, может ли такая необходимость возникнуть в контексте ухудшения политической ситуации в мире, белорусский президент выразил надежду, что ситуация не потребует от Минска принятия такого решения. Он заявил о вере в лучшее и в то, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Белоруссии пришлось принимать такие радикальные меры.
А ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада "подталкивают к третьей мировой войне". Он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. По его мнению, целью страны является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать.