Лукашенко заверил в отсутствии планов размещать в Белоруссии ядерное оружие

Он выразил надежду, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Москве пришлось предпринимать такие радикальные меры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его планы не входит производство и размещение на территории республики ядерного оружия.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", — сообщил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

На вопрос о том, может ли такая необходимость возникнуть в контексте ухудшения политической ситуации в мире, белорусский президент выразил надежду, что ситуация не потребует от Минска принятия такого решения. Он заявил о вере в лучшее и в то, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Белоруссии пришлось принимать такие радикальные меры.