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Опубликовано 18 марта 2022, 17:07

Лукашенко заверил в отсутствии планов размещать в Белоруссии ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Он выразил надежду, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Москве пришлось предпринимать такие радикальные меры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его планы не входит производство и размещение на территории республики ядерного оружия.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", сообщил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

На вопрос о том, может ли такая необходимость возникнуть в контексте ухудшения политической ситуации в мире, белорусский президент выразил надежду, что ситуация не потребует от Минска принятия такого решения. Он заявил о вере в лучшее и в то, что на Западе "ещё не обезумели" до такой степени, чтобы Белоруссии пришлось принимать такие радикальные меры.

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А ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада "подталкивают к третьей мировой войне". Он подчеркнул, что США являются единственной страной, которая получает выгоду от происходящего. По его мнению, целью страны является и Европу на место поставить, и конкурентов убрать.

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Виктория Дитрих
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