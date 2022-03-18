Мединский заявил, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу

Политик также подчеркнул, что вопрос управления территориями должны решать сами жители региона.

Россия уже озвучивала свою позицию по вопросу республик Донбасса, отходить от неё она не намерена. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.

"Дело в том, что позиция наша очень чёткая, она сформирована неоднократно президентом [РФ Владимиром Путиным], поддержана всей нашей страной. И у нас нет возможности от неё отступить", — сказал он.