Мединский заявил, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу
Политик также подчеркнул, что вопрос управления территориями должны решать сами жители региона.
Россия уже озвучивала свою позицию по вопросу республик Донбасса, отходить от неё она не намерена. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.
"Дело в том, что позиция наша очень чёткая, она сформирована неоднократно президентом [РФ Владимиром Путиным], поддержана всей нашей страной. И у нас нет возможности от неё отступить", — сказал он.
Политик подчеркнул, что вопрос управления территориями решат сами жители Донбасса. Он отметил, что Украина с этим не готова согласиться, однако население республик уже высказывалось восемь лет назад на эту тему, а теперь вынуждено отстаивать свои собственные решения военным методом.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.
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