ВС РФ уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолётами на авиазаводе Львова

Кроме того, российская авиация поразила 54 военных объекта Незалежной, в том числе три командных пункта и четыре установки реактивных систем залпового огня.

18 марта Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" высокоточным оружием уничтожили стоянку украинских боевых самолётов на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники", — добавил Конашенков.