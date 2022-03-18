ВС РФ уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолётами на авиазаводе Львова
Кроме того, российская авиация поразила 54 военных объекта Незалежной, в том числе три командных пункта и четыре установки реактивных систем залпового огня.
18 марта Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" высокоточным оружием уничтожили стоянку украинских боевых самолётов на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, российская авиация поразила 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники", — добавил Конашенков.
А ранее Минобороны России показало видео с последствиями удара "Точкой-У", выпущенной Вооружёнными силами Украины по Мелитополю. Как отметили в военном ведомстве, обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине города. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов, линии электропередачи и газопровод на границе города.
ТАСС / Мальгавко Сергей