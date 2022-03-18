Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", — отметил он.