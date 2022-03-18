Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации
По его словам, стороны максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Незалежной и её невступлению в НАТО.
По вопросу демилитаризации Украины переговорные делегации Москвы и Киева находятся "где-то на полпути", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", — отметил он.
Кроме того, по словам Мединского, Москва и Киев также максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и её невступлению в НАТО.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.
ТАСС / Холодилин Сергей